إسرائيل تعلن عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع شركة إماراتية

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت من خلالها عن توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة "جي 42" للرعاية الصحية بأبوظبي، وشركة "نانوسينت" الإسرائيلية.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن الشركتين أعلنا عن تعاونهما في تطوير جهاز يكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في غضون 30-60 ثانية، من خلال فحص الروائح، وإمكانية تحقيق تحول كبير في قطاع التشخيص على مستوى العالم.

ومن جهتها، قالت شركة "جي 42 للرعاية الصحية" إحدى الشركات التابعة لمجموعة "جي 42"، التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "نانوسينت" (NanoScent) الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات قراءة الروائح، لاستكشاف أوجه التعاون في تطوير وتصنيع وتوزيع جهاز فحص الروائح "Scent Check"، وهو حل مبتكر قادر على اكتشاف الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، باستخدام عينة من هواء الزفير.

Advertisements

وشارك مسؤولون تنفيذيون من الشركتين في مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي أقيمت عبر تقنية الفيديو بين الإمارات وإسرائيل، وناقش الطرفان طرق الاستفادة من الخبرات والتقنيات ذات الصلة، للإسراع بإطلاق الجهاز في هذه المرحلة التي يعد فيها إجراء اختبارات واسعة النطاق الطريقة الأكثر فعالية للحد من انتشار "كوفيد-19"، في ظل عدم توفر لقاح للفيروس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".