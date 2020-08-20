شكرا لقرائتكم خبر عن شركات أمريكية تكشف عن استثمارات مرتقبة مع الحكومة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن شركات أمريكية تعتزم الكشف عن استثمارات واتفاقيات مع الحكومة العراقية خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للبيت الأبيض يوم الخميس.

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ورفض المسؤول، الذي تحدث إلى صحفيين في مكالمة اليوم الأربعاء، الكشف عن تفاصيل، قائلا إنه لا يريد تخطي وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت في ذلك.

كانت وول ستريت جورنال أوردت يوم الاثنين نقلا عن أشخاص مطلعين أن شركة النفط الأمريكية الكبرى شيفرون تعتزم بشكل مؤقت توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لتطوير أحد حقول النفط الكبرى بالبلاد.