شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالشرقية عبر «نظام نور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، مساء الأربعاء، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي ١٤٤٢/١٤٤١هـ . Advertisements وقال مدير تعليم الشرقية عبر الحساب الرسمي للإدارة في “تويتر”: “أنه يمكن معرفة نتائج حركة النقل عبر حساب المعلم أو المعلمة في نظام نور. وأضاف مدير عام تعليم الشرقية الدكتور ناصر الشلعان، أنه يمكن معرفة نتائج حركة النقل من خلال نظام نور عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

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