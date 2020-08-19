شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الوطنى الليبى: المعركة فى ليبيا قد تتحول إلى حرب إقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر اللواء أحمد المسماري، متحدث الجيش الوطني الليبي، من تحول المعركة في ليبيا إلى معركة إقليمية، كاشفا عن أن نحو 30 ألف مرتزق أرسلتهم تركيا وقطر إلى ليبيا. وقال فى تصريحات لقناة العربية مساء اليوم الأربعاء، إن البلدين يعملان على تجنيد المتطرفين وإرسالهم إلى ليبيا.

وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى، قال إن دخول قطر إلى الأرض في طرابلس جاء بقرار دول أخرى، موضحا أن سرت هو الملف الأهم الذي نتشاور حوله مع القيادة في مصر.

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وأضاف المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى خلال مؤتمر صحفي: "سجلنا عدة محاولات لاقتحام سرت منذ الاتفاق على وقف النار"، لافتا إلى أن تركيا حشدت كل إمكانياتها لمعركة سرت بدعم مالي قطري.

وأوضح اللواء أحمد المسمارى أنه على المجتمع الدولي إخلاء طرابلس من السلاح قبل التفكير في سرت، مشيرا إلى أن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر إلى طرابلس دليل على التخطيط للهجوم على سرت.

وأوضح المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى أن زيارة وزراء حرب تركيا وقطر دليل على التخطيط للهجوم على سرت، مؤكدا أن قرار فتح منشأت النفط جاء نتيجة مفاوضات دامت أسبوعين.