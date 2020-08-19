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الإمارات تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الأمنية فى مالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الإمارات عن قلقها إزاء تطورات الأوضاع الأمنية في مالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها دعا مجلس الأمن الدولي قادة التمرد في مالي للعودة لثكناتهم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق دعت فرنسا اليوم الأربعاء، للإفراج الفوري عن رئيس مالي المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا، وكذلك أفراد حكومته الذين احتجزوا عقب انقلاب عسكري أمس الثلاثاء.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان "فرنسا أُحيطت علما بإعلان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الاستقالة، وتدعو إلى الإفراج الفوري عنه واستعادة السلطة المدنية دون تأجيل".

 

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