شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، إن مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح.

وأضاف هيل - نقلًا عن رويترز- أن واشنطن تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة ضمت أعضاء في حزب الله.

وتابع أن الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان بما فيها حزب الله.

وأكد هيل، أن لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية.

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وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير.

وأوضح أن بعض الإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان تشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات البنك المركزي.

وأفاد بأن الشعب اللبناني يرى حكاما يستغلون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية.