شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل، إن مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج وتتطلب قيادة ملتزمة بالإصلاح.
وأضاف هيل - نقلًا عن رويترز- أن واشنطن تمكنت من التعامل مع حكومات لبنانية سابقة ضمت أعضاء في حزب الله.
وتابع أن الإصلاحات الضرورية تتعارض مع مصالح كل الأطراف التي تريد بقاء الوضع الراهن في لبنان بما فيها حزب الله.
وأكد هيل، أن لبنان بحاجة لتطبيق إصلاحات اقتصادية ونقدية ومحاربة الفساد المستشري وتحسين الشفافية.
وشدد على أن الولايات المتحدة لن تقدم مساعدات طويلة الأجل للبنان حتى ترى قيادة قادرة على الإصلاح والتغيير.
وأوضح أن بعض الإصلاحات الإضافية المطلوبة في لبنان تشمل تنويع الاقتصاد ومراجعة نظام الكهرباء ومراجعة حسابات البنك المركزي.
وأفاد بأن الشعب اللبناني يرى حكاما يستغلون النظام لإثراء أنفسهم ويتجاهلون المطالب الشعبية.
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: مشاكل لبنان لا يمكن حلها من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.