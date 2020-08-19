شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة تحقيق فى جريمة اغتيال الناشطة العراقية ريهام يعقوب وزميلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية، أن شرطة البصرة شكلت لجنة تحقيق في جريمة اغتيال الناشطة العراقية ريهام يعقوب وزميلته، وقال رئيس ائتلاف النصر بالبرلمان العراقي، لقناة العربية، إن منفذو الاغتيالات مجرمون أشد خطرا من داعش.

وقام مسلحون اليوم الأربعاء، باغتيال 4 نشطاء في البصرة وواحد في بغداد، بحسب "العربية"، وفى وقت سابق قام مسلحون باغتيال ناشطة فى الاحتجاجات العراقية بمحافظة البصرة جنوب العراق، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا.

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وتعد ريهام يعقوب التى اغتالها المسلحون، هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة.

وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضى، اغتيال الناشط تحسين أسامة ويوم أمس نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.

وفى وقت سابق أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، إقالة قائد شرطة البصرة بعد ساعات من محاولة اغتيال نشطاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.