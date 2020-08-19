شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و5 حالات وفاة في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الفيروس في سوريا. ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 1927، وتم شفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 445.
وأضافت وزارة الصحة السورية أنه تم تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع عدد الضحايا إلى 78، وتوزعت الإصابات 19 في دمشق 6 في ريف دمشق، 7 في حمص، 2 في طرطوس، 16 في حلب، 18 في اللاذقية، 2 في الحسكة، 8 في حماه، 5 في درعا.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لوافد، في حين تم تسجيل أول وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.