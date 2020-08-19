شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و5 حالات وفاة في أكبر حصيلة وفيات يومية منذ تفشي الفيروس في سوريا. ووفقا لموقع روسيا اليوم قالت وزارة الصحة السورية إنه تم تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 1927، وتم شفاء 14 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 445.

وأضافت وزارة الصحة السورية أنه تم تسجيل 5 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع عدد الضحايا إلى 78، وتوزعت الإصابات 19 في دمشق 6 في ريف دمشق، 7 في حمص، 2 في طرطوس، 16 في حلب، 18 في اللاذقية، 2 في الحسكة، 8 في حماه، 5 في درعا.

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وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في الثاني والعشرين من مارس الماضي لوافد، في حين تم تسجيل أول وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.