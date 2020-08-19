البحرين تلغي الحجر المنزلي للقادمين للمملكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، أنها ستلغي الحجر المنزلي لكل القادمين لأراضيها لكنها ستواصل إجراء فحص (بي.سي.آر) لرصد فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لحساب التلفزيون الرسمي على تويتر. وسجلت البحرين نحو 3482 حالة إصابة بكورونا و178 وفاة

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