شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 40 إصابة بفيروس كورونا المستجد والإجمالى يصل إلى 6789 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت الإذاعة الرسمية الموريتانية، عن بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء، أنه وبعد إجراء 412 فحصًا تم تسجيل 40 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف البيان أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ 6829 مصابًا شفى منهم 6094 وتوفى 158 منهم ويواصل 571 منهم علاجهم فى المشافي.