شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن نشر دفاعات ساحلية لمنع أى اختراق للمياه الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن القوات المسلحة الليبية نشرت دفاعات ساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية. ووفقا لموقع روسيا اليوم أوضح المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد وصنوف كل القوات متوفرة والغطاء الجوي الراداري متوفر على كامل الأراضي الليبية الآن.

ولفت المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن القوات البحرية تمكنت من تركيب الدفاعات الساحلية في مواقع مهمة حاكمة لمنع أي اختراق للمياه الإقليمية الليبية، مشيرا إلى أن القوات المختصة بالجانب الخدمي وإدارة الإمداد تعمل بشكل ممتاز وأصبحت متحكمة في زمام الأمور، وعلى خطوط الإمداد والمواصلات في البلاد.