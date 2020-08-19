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ولى العهد السعودى يبحث مع رئيس وزراء العراق إعادة التوازن لأسواق النفط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الأمير ، ، اتصالا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وبحث ولي العهد السعودي مع الكاظمي إعادة التوازن لأسواق النفط.

وقبلها أقال مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق قائد شرطة البصرة ومدراء في الأمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية مننذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، فى خبر عاجل لها، أن ناشطة فى الاحتجاجات العراقية اغتليت بمحافظة البصرة جنوب العراق، حيث أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا بمحافظة البصرة.

وريهام يعقوب هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة.

 

 

 

وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضى، اغتيال الناشط تحسين أسامة ويوم أمس نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.

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وفى وقت سابق أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، إقالة قائد شرطة البصرة بعد ساعات من محاولة اغتيال نشطاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

 

 

 

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