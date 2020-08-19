شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة الناشط العراقى فلاح الحسناوى من محاولة اغتيال ومقتل خطيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير إعلامية أن الناشط العراقي فلاح الحسناوي أصيب بـ 7 رصاصات، كما أدت محاولة الاغتيال إلى مقتل خطيبته التى كانت بصحبته على الفور.

وقالت مراسلة العربية، إن كل من اغتيل اليوم، كان قد التقى بالقنصل الأمريكي العام الماضي، مشيرة إلى أن إحدى المسعفات نجت من عملية اغتيال من قبل مسلحين.

قام مسلحون اليوم الأربعاء، باغتيال 4 نشطاء في البصرة وواحد في بغداد، بحسب "العربية"، وفى وقت سابق قام مسلحون باغتيال ناشطة فى الاحتجاجات العراقية بمحافظة البصرة جنوب العراق، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا.

وتعد ريهام يعقوب التى اغتالها المسلحون، هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة.

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وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضى، اغتيال الناشط تحسين أسامة ويوم أمس نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.

وفى وقت سابق أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، إقالة قائد شرطة البصرة بعد ساعات من محاولة اغتيال نشطاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.