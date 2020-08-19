شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد الحرص على تطوير العلاقات مع السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عمر قمر الدين وزير الخارجية السودانى المكلف، بالعلاقات الثنائية مع السعودية، مؤكدا حرص بلاده على تطويرها. وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، اليوم الأربعاء - أن قمر الدين استقبل سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم على بن حسن جعفر، واستعرض اللقاء سير العلاقات النائية ومجالات التعاون بين البلدين. Advertisements كما ناقش الجانبان الترتيبات الجارية للمصادقة على ميثاق الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

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