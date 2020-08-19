شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تقدم 204 ملايين دولار مساعدات إضافية للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بنحو 204 ملايين دولار لصالح الشعب العراقي.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن هذا التمويل، الذي يوجه كذلك إلى الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين، يرفع حجم التمويل الأمريكي إلى 706 ملايين دولار منذ بداية السنة المالية 2019، مضيفًا أن هناك نحو 50 مليون دولار تقدم كمساعدة للعراق في مواجهة جائحة كورونا، ونحو 23 مليون دولار حتى الآن من العام المالي 2020 لمساعدة 244 ألف لاجئ سوري بالعراق.

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدر جهود المانحين للمعونة وتشجع المزيد من الدول للمساعدة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للعراق حيث تستهدف هذه المعونات تقديم الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية ومياه الشرب وغيرها في أنحاء العراق.