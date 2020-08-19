شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تقدم 204 ملايين دولار مساعدات إضافية للعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدات إنسانية إضافية بنحو 204 ملايين دولار لصالح الشعب العراقي.
وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي إن هذا التمويل، الذي يوجه كذلك إلى الدول التي تستضيف اللاجئين العراقيين، يرفع حجم التمويل الأمريكي إلى 706 ملايين دولار منذ بداية السنة المالية 2019، مضيفًا أن هناك نحو 50 مليون دولار تقدم كمساعدة للعراق في مواجهة جائحة كورونا، ونحو 23 مليون دولار حتى الآن من العام المالي 2020 لمساعدة 244 ألف لاجئ سوري بالعراق.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تقدر جهود المانحين للمعونة وتشجع المزيد من الدول للمساعدة في تغطية الاحتياجات المتزايدة للعراق حيث تستهدف هذه المعونات تقديم الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية ومياه الشرب وغيرها في أنحاء العراق.
كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تقدم 204 ملايين دولار مساعدات إضافية للعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.