شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة شئون الحرمين تباشر إسدال ثوب الكعبة المشرفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباشر رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، أعمال أسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة 40 مختصًا، حيث تم تركيب أمس الحلقات المثبتة لإسدال الثوب. ونشرت شؤون الحرمين عبر حسابها بموقع تويتر، صورا خلال لإسدال ثوب الكعبة وعلقت: "رئاسة شؤون الحرمين تباشر إسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة 40 مختصًا".





يشار إلى أن رئاسة شئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، إلى أن اليوم تم تركيب الحلقات المثبتة لإسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلقات الشاذروان المذهبة غداً.

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وذكرت وكالة شئون الحرمين عبر موقعها الإلكترونى، أنه وفقا للخطة التشغيلية والفنية لإسدال ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة بتركيب الحلقات المثبتة لكسوة الكعبة المشرفة، ليتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام 1441هـ، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة فيروس كورونا.

وأوضحت، تتم الأعمال بتوجيه وإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي.

يشار إلى أن رئاسة شئون الحرمين الشريفين فى المملكة العربية السعودية، قامت بمجهود رائعا لاتمام موسم الحج العام الحالي، حيث قدمت العديد من الخدمات للحجاج، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والإرشادات، في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم، وذلك ضمن حملة (خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا) فى موسمها الثامن.