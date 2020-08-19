شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية : عون لم يطالب بتشكيل "حكومة أقطاب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن رئيس البلاد ميشال عون، لم يطالب، خلال لقائه الذي عُقد ظهر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتشكيل "حكومة أقطاب".

وذكرت الرئاسة اللبنانية – في بيان لها الليلة – أن ما ذكرته إحدى القنوات المحلية في نشرتها الإخبارية مساء اليوم، من أن عون طالب بتشكيل حكومة أقطاب بهدف عدم استبعاد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عنها، هو خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

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وأشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن اللقاء بين عون وبري لم يتطرق إلى هذه المسألة مطلقا، مؤكدة أن التشاور سوف يستمر بين رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة بدلا من الحكومة القائمة التي قدمت استقالتها وتقوم حاليا بتصريف الأعمال.

ويُقصد بحكومة الأقطاب في لبنان الحكومات التي تضم زعماء وقادة القوى السياسية المؤثرة والفاعلة في البلاد، وضم هذا النوع من الحكومات – تاريخيا - عددا محدودا من الشخصيات (حكومة مصغرة) وتولى كل منها أكثر من وزارة داخل الحكومة، وله سوابق عدة أشهرها حكومة رئيس الوزراء الأسبق رشيد كرامي عام 1958 إبان عهد الرئيس اللبناني الراحل فؤاد شهاب.