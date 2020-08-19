شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو عن حكم فى قضية "الحريرى": يجب تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن المحكمة الدولية الخاصة بتحقيق اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريرى، قدمت أدلة أخرى على أن حزب الله هو عبارة عن تنظيم إرهابى يستمر فى تدمير لبنان. وأضاف نتنياهو، أنه يدعو الدول التى لم تصنف حزب الله بعد كتنظيم إرهابى إلى القيام بذلك وإلى التعامل معه وفقا لذلك.

وأشار إلى أن هذا المقترح هو السبيل الوحيد أمام لبنان كي تتاح له الفرصة لتحقيق الازدهار وللتخلص من التنظيم الإرهابي الذي يعمل كقوة احتلال تابعة لإيران.

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وفى وقت سابق، أشاد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمسيرة رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى وتأثيره فى لبنان، بمناسبة صدور الحكم فى قضية اغتياله، وغرد قرقاش عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "رفيق الحريرى رحمه الله كان علامة بارزة فى تاريخ لبنان الحديث. عرفته شخصياً ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون ونفض عنه آثار حروب مدمرة".

وعلق وزير الشئون الخارجية فى لبنان، على ملابسات قضية اغتياله قائلا: "اليوم بعد أن حكمت المحكمة الدولية بحكمها ندعو أن تأخذ العدالة مجراها بحق القتلة".

وكان قد أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، أن المحكمة الدولية فى قضية اغتيال والده رفيق الحريرى رئيس وزراء لبنان الأسبق، أثبتت أنها غير مسيسة وغير موظفة لاستهداف أى جهة.