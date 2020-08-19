شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لحزب الله حول إدانة أحد عناصرها باغتيال الحريري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب حزب الله في البرلمان اللبناني حسن فضل الله، اليوم الأربعاء، إن الحزب لن "يقيّم" حكم المحكمة التي تدعمها الأمم المتحدة والتي أدانت، أمس الثلاثاء، عضوا في الجماعة بالتآمر لقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير عام 2005.

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وفي أول تعليق لمسؤول بحزب الله حول المحكمة قال فضل الله لقناة الميادين "لا يعنينا لا قرار المحكمة ولا الذي صدر عن المحكمة ولا أي تفاعلات". وأضاف فضل الله أن حزب الله لم يعترف بالمحكمة ولم يكن معنيا بحكمها.

ونفى حزب الله المدعوم من إيران أي ضلوع له في التفجير الذي أسفر عن مقتل 21 آخرين.