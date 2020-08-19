شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فرنسا: حكم المحكمة الخاصة بلبنان ضد قتلة الحريرى يجب تنفيذه بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن حكم المحكمة الخاصة بلبنان الخاص بإدانة عضو بحزب الله في قتل رفيق الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق يجب تنفيذه بالكامل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها رحبت وزارة الخارجية البحرينية بقرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتى بحثت قضية قتلة رفيق الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق، وقالت وزارة الخارجية البحرينية: نرحب بالحكم القضائى بشأن قضية اغتيال الحريري، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وأضافت وزارة الخارجية البحرينية: اغتيال الحريرى عمل إرهابى جبان نفذه حزب الله، لافتة إلى أن قرار المحكمة الدولية أثبت ضلوع عناصر حزب الله باغتيال الحريري.

وفى وقت سابق أشاد أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمسيرة رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى وتأثيره فى لبنان، بمناسبة صدور الحكم فى قضية اغتياله، وغرد قرقاش عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلا: "رفيق الحريرى رحمه الله كان علامة بارزة فى تاريخ لبنان الحديث. عرفته شخصياً ورأيت بصماته على بلاده، فهو بحق رجل دولة استنهض لبنان كما يحب أن يكون ونفض عنه آثار حروب مدمرة".