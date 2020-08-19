شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى فى حزب الله: لا يعنينا قرار المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قيادى فى حزب الله اللبنانى، اليوم الأربعاء: "لا يعنينا قرار المحكمة الخاصة باغتيال الحريرى"، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية. وقد أدانت المحكمة الخاصة بلبنان سليم جميل عياش لدوره في اغتيال السيد الحريري، والذي توفي مع 21 آخرين، في 14 فبراير 2005، بسبب الانفجار القوي الذي أسفر أيضا عن جرح 226 شخصا في وسط العاصمة بيروت.

في الحكم نفسه، تمت تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسعد حسن صبرا، "ويرجع ذلك جزئيا إلى انقضاء فترة التقادم". وقد حوكم جميع المتهمين الثلاثة غيابيا.

كان أنطونيو جوتيريس أمين عام الأمم المتحدة ، قال إن "الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري يعكس التزام المجتمع الدولي بالعدالة بشأن الجرائم المروعة التي ارتكبت في ذلك اليوم".

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وأعرب الأمين العام عن تقديره "العميق لتفاني وعمل القضاة والموظفين المشاركين في هذه القضية على مر السنين". ومع إقراره باستقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة، دعا جوتيريش الجميع إلى "احترام قرار المحكمة".

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الإجراءات القضائية المستقلة المتبقية أمام المحكمة الخاصة بلبنان".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إنه تم حكم الإدانة الصادر عن محكمة خاصة تدعمها الأمم المتحدة، في قضية أحد المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، في هجوم تفجيري قبل 15 عاما. وقد تمت تبرئة ثلاثة متهمين آخرىن.