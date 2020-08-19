حفتر يجتمع بمشايخ وأعيان الجفرة لبحث التعاون فى الحرب ضد الإرهاب والميليشيات

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وأعلن الجيش الليبي، أمس الثلاثاء، فتح الموانئ النفطية مؤقتًا حتى يتم تفريغ الخزانات؛ خوفًا من وقوع كارثة بسبب امتلاء الخزانات بشكل كامل من مكثفات عمليات استخراج الغاز.
وذكر اللواء ناجي المغربي، رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، أن فتح الموانئ ليس كاملًا وإنما لتفريغ الخزانات الممتلئة فقط، للسماح بتدفق الغاز لمحطات توليد الغاز التي تعاني عجزًا، ما تسبب في انقطاع واسع للتيار الكهربائي.
وأكد ناجي أن تفريغ مخزونات صهاريج المكثفات يحتاج لرفع القوة القاهرة عن موانئ التصدير، ما يسمح بدخول بواخر لتفريغ الشحنات المخزنة وأن النفط لن يصدر بعد بشكل طبيعي أو كامل.
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