شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى يؤكد مدينة سرت الآن هى أكثر المناطق آمانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى، مؤتمرا صحفيا للحديث عن أخر المستجدات بشأن الأزمة الليبية، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الليبى، أن مدينة سرت الآن هي أكثر المناطق آمانًا. وأضاف المتحدث باسم قائد الجيش الوطني الليبى: نرفض تعيين إرهابي في الحكومة الجديدة، موضحا أن فتح منشآت البترول يعني تصدير ما هو موجود بالخزانات وليس إعادة تصدير نفط الحقول.

وقبلها قال مجلس النواب الليبي: "ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين لحل أزمة ليبيا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية، وأضاف مجلس النواب الليبى، أنه يجب خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا.

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وتابع مجلس النواب الليبي: "الأولوية لاستعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا".

وفى وقت سابق أعلنت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق لليبيا، وذلك استنادا إلى تكليف قرار مجلس حقوق الإنسان فى 22 يونيو الماضى 2020 بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى من قبل جميع الأطراف فى ليبيا منذ عام 2016.

واختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة، المغربى محمد اوجار والجامايكية تريسى روبنسون اضافة إلى شالوكا بيانى من زامبيا والمملكة المتحدة وقالت باشليه فى البيان إن تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا وغياب نظام قضائى فاعل يؤكد أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.