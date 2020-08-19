شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يقيل قائد شرطة البصرة ومدراء أمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقال مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراق قائد شرطة البصرة ومدراء في الأمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية مننذ قليل.

وفى وقت سابق ذكر موقع روسيا اليوم، فى خبر عاجل لها، أن ناشطة فى الاحتجاجات العراقية اغتليت بمحافظة البصرة جنوب العراق، حيث أن مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها فى حى الرضا بمحافظة البصرة.

وريهام يعقوب هى إحدى الناشطات فى الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا فى المحافظة.

وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضى، اغتيال الناشط تحسين أسامة ويوم أمس نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.

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وفى وقت سابق أعلن رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، إقالة قائد شرطة البصرة بعد ساعات من محاولة اغتيال نشطاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.