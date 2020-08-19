شكرا لقرائتكم خبر عن المركز العربى للدراسات: حماس بعد عام 2011 اتخذت طابعا آخر تجاه القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد صادق، مدير المركز العربى للدراسات السياسية، إن حركة حماس تم تدشينها بشكل رسمي عام 1987، موضحاً أن حماس أعلنت منذ البداية أنها تكون متخصصة في نصرة القضية الفلسطينية، لكنها أخذت منحى آخر، وكان الشيخ أحمد ياسين كان يهدف لتحقيق حركة عسكرية لحماس.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن حماس بعد عام 2011 اتخذت طابعا آخر تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه منذ عام 2011 إلى 2012 كان هناك اتجاهات نكران الجميل لمصر باعتبار أن مصر تغلق المعبر في وجه حماس والفلسطينيين، وفي 2012 و2013 كانت حماس في عز مجدها مع مصر في فترة حكم محمد مرسى.