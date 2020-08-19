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شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة 40 مختصاً (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مجموعة من الصور، وثقت من خلالها عملية إسدال ثوب الكعبة المشرفة بمشاركة 40 مختصاً.
ووفقاً للخطة التشغيلية والفنية يتم إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال موسم الحج لعام ١٤٤١هـ؛ مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات الصحية بالمملكة لفيروس كورونا.
ويقوم فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع، بالبدء بتركيب الحلق والحبل، يلي ذلك إنزال الثوب ثم تركيب بقية المذهبات، ويتبع ذلك صيانة ونظافة ثوب الكعبة، وتركيب إطار الحجر الأسود والركن اليماني، ويقوم بهذه المهمة جميع الأقسام الفنية والإدارية والطبية بالمجمع، والذين هم حريصون على تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز.
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