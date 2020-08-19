انتشال جثة طفلين غرقا بـ«وادي العرين» في ظهران الجنوب (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: باشرت فرق الدفاع المدني بظهران الجنوب، اليوم الأربعاء، انتشال جثة طفلين غرقا بوادي العرين بقرية الشط. وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني ظهران الجنوب انتشل طفلين غرقا بوادي العرين قرية الشط، بمساعدة المواطنين، نسأل الله أن يجعلهما شفيعين لوالديهما. Advertisements

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