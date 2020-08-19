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وقالت الوكالة: "في هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك +) بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها".
على جانب آخر، قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، إن سوق النفط لم يستقر بعد، لكنه أكد أن الإجراءات التي نفذتها منظمة "أوبك" نجحت في رفع أسعار الخام.
وأوضح زنغنه في تصريحات للتلفزيون الرسمي نقلتها وكالة "رويترز": "السوق لم تستقر بعد لأسباب عدة من بينها تفشي فيروس كورونا، لكن أوبك اتخذت إجراءات جيدة".
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها -من بينهم روسيا- فيما يعرف باسم تحالف "أوبك +"، على تخفيضات قياسية للإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد -19".
جاءت التعليقات من الجانب الإيراني بعد أن بدأت "أوبك +" اجتماعًا افتراضيًا، اليوم الأربعاء، لمراجعة مستويات امتثال المنتجين للتخفيضات المقررة.
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"أوبك +" تقر أكبر خفض في تاريخ إنتاج النفط عالميا
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يتفقان على الالتزام بقرار "أوبك +" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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