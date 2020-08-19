اغتيال ناشطة عراقية في البصرة وإقالة قائد الشرطة وعدد من مديري الأمن

ووفقا لبيان الشرطة، الذي نقله موقع "البغدادية"، فإن من ضمن النساء كانت الدكتورة الطبيبة الاختصاصية بالتغذية والناشطة المدنية ريهام يعقوب، حيث وافتها المنية على الفور مع امرأة أخرى، وجرح اثنتين أخريات.

وغرد رئيس الوزراء العراقي عبر موقع "تويتر"، قائلا على خلفية الاغتيالات الأخيرة للناشطين: "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".

ويشار إلى أن ريهام يعقوب هي إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة العراقية.

كما تعرضت ناشطات من محافظة البصرة، منذ عدة أيام، لمحاولة اغتيال، حيث تم نقلهن على أثرها إلى المستشفى "في حالة خطرة".