ردا على اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل… تغيير اسم شارع في اليمن من "زايد" إلى "فلسطين"

وأفادت وكالة "الصحافة اليمنية"، مساء اليوم الأربعاء، بأن القائم بأعمال محافظ الحديدة في حكومة "الحوثيين" غير المعترف بها، محمد قحيم، قام بإصدار قرار يقضي بتغيير اسم شارع "زايد" في مدينتها إلى "فلسطين".

وذكرت الوكالة أن المادة الثانية من القرار قضت بأنه على مكتب الأشغال والطرق ومكتب فرع الهيئة العامة للأراضي اليمنية، وضع اللوحات التعريفية في شارع فلسطين، حتى يسهل للمواطنين التعامل بالمسمى الجديد.

وعزت الوكالة اليمنية القرار إلى مطالبات المواطنين اليمنيين، وتنديدهم ورفضهم لاتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي، المعلن يوم الخميس الماضي.

Advertisements

وارتبط اسم الشارع الذي يعد من أبرز شوارع المدينة، بالشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".