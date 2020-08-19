موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه "خلال المحادثة جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الوضع الراهن في سوريا وما حولها، بما في ذلك مسألة عمل اللجنة الدستورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة".
POOL
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن اللقاء تم بناء على طلب رئيس منصة "موسكو".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إتمام الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية المقرر في 24 آب/أغسطس الجاري.
وأشار إلى أن الجولة القادمة ستعقد بناء على اتفاق طرفي الأزمة، الحكومة والمعارضة، وهو الأول بينهما لوضع الأسس الدستورية والمبادئ الوطنية.
وأضاف أن "الأسس الدستورية ستكون بناء على احترام ميثاق الأمم المتحدة ووحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".
كانت هذه تفاصيل خبر بوغدانوف يبحث مع رئيس منصة "موسكو" للمعارضة السورية الاستعدادات لاجتماع اللجنة الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.