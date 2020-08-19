 الرئاسة اللبنانية تكشف حقيقة مطالبة الرئيس عون بحكومة أقطاب

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وذكرت الرئاسة اللبنانية أن ما ذكرته المحطة في نشرتها، مساء اليوم، عن لقاء ميشال عون ونبيه بري، ظهر اليوم، حول مسألة تشكيل الحكومة، لجهة مطالبة الرئيس عون بحكومة أقطاب، بهدف عدم استبعاد النائب جبران باسيل عنها، هو خبر كاذب لا أساس له من الصحة، وأن البحث مع الرئيس بري لم يتطرق إلى هذه المسألة مطلقا.
وأشار مكتب الإعلام إلى أن التشاور سوف يستمر بين الرئيسين عون وبري في ما خص تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وكانت قناة MTV" اللبنانية قد ذكرت، في وقت مساء اليوم، أن زيارة رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، فتحت كوة في جدار الجمود السياسي والحكومي القاتل، بعدما زار الرئيس ميشال عون في بعبدا وبحث معه في الشؤون المحلية ولا سيما الحكومة.
وأوضحت القناة أن زيارة بري إلى بعبدا جاءت بعد اتصال أجراه عون ببري، الاثنين الماضي، طالبا إليه اللقاء، والذي وصف بالإيجابي، وقالت إنّ لرئيس المجلس النيابي دور في عملية التشاور الحكومي، وعلى هذا التشاور يعول الرئيس عون قبل الدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة.
وتوافق الرئيسان، عون وبري، على التواصل خلال 48 ساعة، وقبلها سيجريان نوعا من المشاورات للوصول إلى أرضيّة مشتركة يمكن الانطلاق منها باتجاه تشكيل الحكومة في البلاد.
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