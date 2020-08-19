البنتاغون يوافق على منح المغرب مقاتلات نفاثة

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وأفادت الصحيفة بأن شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية المتخصّصة في صناعة الطائرات العسكرية الحربية، هي التي تشرف على صفقة التسليح المغربية.
وحددت الصفقة العسكرية مداها الزمني بست سنوات، حيث من المقرر أن تقوم الشركة الأمريكية بتصنيع 90 طائرة من مقاتلات "إف-16" لتكون جاهزة في العام 2026، بحيث سيحصل المغرب على 24 من هذه الطائرات النّفاثة وجزء آخر ستحصل عليه تايوان.
ويمكن استخدام مقاتلات "إف-16" في إخماد أنظمة الدفاع الجوي للعدو والقتال جو-أرض وجو-جو، وعمليات الحظر البحري، كما تتميز بقدرة عالية على تغيير أدوار المهام الجوية، إذ يمكنها اكتشاف وتتبع الأهداف التي يصعب العثور عليها في الوقت الحرج في جميع الظروف الجوية.
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