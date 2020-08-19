الرئيس الجزائري ينهي مهام عدد من قادة الجيش

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، جاءت أسماء قادة الجيش كما يلي: © REUTERS / Ramzi Boudina اللواء علي عكروم الذي شغل منصب رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش. اللواء لشخم شغل منصب رئيس دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية. اللواء رشيد شواكي الذي كان يشغل منصب مدير الصناعات العسكرية. Advertisements اللواء محمد تبودلت الذي شغل منصب المدير المركزي للعتاد. اللواء سليم قريد قائد الأكاديمية العسكرية بشرشال. وقام الرئيس الجزائري بتعيين الأسماء الآتية: اللواء فريد بجغيط رئيسا لدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، واللواء حواس زياري رئيسا لدائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش، واللواء سليم قريد مديرا للصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.

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