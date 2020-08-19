الجزائر.. تغييرات جديدة في قيادة الجيش

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول



أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، تغييرات جديدة في قيادة الجيش طالت مدراء مركزيين بوزارة الدفاع والأكاديمية العسكرية.



جاء ذلك في مراسيم رئاسية صدرت في العدد الأخير من الجريدة (المجلة) الرسمية للجمهورية الجزائرية اطلعت عليها وكالة الاناضول.



وحسب المراسيم الجديدة، إنهاء مهام مدير الصناعات العسكرية اللواء رشيد شواكي، وتعويضه باللواء سليم قريد الذي يشغل منصب مدير الاكاديمية العسكرية بشرشال (غرب العاصمة).



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كما تم، بموجب المراسيم، تم إنهاء مهام اللواء عبد القادر لشخم مدير الإشارة والمعلومات والحرب الإلكترونية، وتعيين اللواء فريد بجغيط خلفا له.



وجرى وفق القرارات الجديدة كذلك، إنهاء مهام اللواء علي عكروم مدير التنظيم والإمداد، وتعويضه باللواء حواس زياري، وأيضا إنهاء مهام مدير العتاد بالوزارة اللواء محمد تبودلت، وتعيين العميد إسماعيل صديقي خلفا له.



ومنذ وصول تبون لرئاسة الجزائر، في ديسمبر/كانون أول 2019، أجرى عدة تغييرات على مستوى القيادة العسكرية، شملت قيادة القوات البرية والجوية، وإدارة قسم الأمن الداخلي بالمخابرات، ومدير القضاء العسكري وقائد الدرك الوطني .



وفي أبريل/نيسان الماضي، أكدت مجلة الجيش الجزائري (شهرية) "وجود انسجام وتناسق كبير بين مؤسسة الرئاسة والجيش الوطني الذي أبدى ثقته بالرئاسة في جميع المحطات العصيبة التي مرت بها البلاد".

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