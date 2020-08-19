وزير خارجية ألمانيا: لن يكون هناك "منتصر" في صراع ليبيا

برلين/الخليج 365



قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأربعاء، إنه لن يكون هناك "منتصر عسكري" في الصراع بليبيا.



وأفاد ماس في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب لقائه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة برلين، أنه عاد من زيارته إلى ليبيا والإمارات، وأنه تناول على وجه التحديد قضيتين تتعلقان بالنزاع في ليبيا خلال زياراته.

وقال ماس: "إحدى القضايا هي نزع سلاح من مدينتي سرت والجفرة الليبيتين"، وإنه يرى في ذلك شرطا مسبقا لوقف إطلاق النار، وهو من مخرجات مؤتمر برلين بخصوص ليبيا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف أن القضية الثانية هي توقف إنتاج النفط الذي يتسبب في تمزق الاقتصاد الليبي.



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وقال ماس: "نعتقد أنه لن يكون هناك منتصر عسكري في الصراع الليبي".



وأوضح قائلا "ستواصل ألمانيا جهودها فيما يتعلق بالصراع في ليبيا". مضيفًا أنهم يهدفون إلى إيجاد حل سياسي لهذا الصراع من خلال وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن إنتاج النفط.



وذكّر الوزير الألماني بأن الدول المشاركة في مؤتمر برلين اتفقت على ضرورة خروج جميع القوى الأجنبية من ليبيا في إطار حل سياسي.



وفي 19 يناير الماضي استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا دوليا يرمي لتأسيس وقف إطلاق نار دائم وبدء مسار سياسي في ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا.

ودعا بيان مؤتمر برلين، مجلس الأمن الدولي، إلى فرض عقوبات مناسبة على الذين يثبت انتهاكهم لإجراءات وقف إطلاق النار.وفي سياق آخر، قال ماس بخصوص الانقلاب الأخير الذي قام به عسكريون متمردون في مالي: "الوضع في مالي لا يزال غير واضح. لم تتضح بعد أي جهة في الجيش المالي تتحمل مسؤولية الانقلاب". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.