"فتح" تدعو "حكام" الإمارات إلى إبطال اتفاق التطبيع

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

دعت حركة "فتح" الفلسطينية، الأربعاء، حكّام دولة الإمارات إلى إبطال اتفاقية التطبيع المعلنة مؤخرا مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة، أسامة القواسمي، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال القواسمي: "على الإمارات التراجع عن الاتفاق، واستعادة دورها الإسلامي والعروبي بدعم الشعب الفلسطيني".

وقال: "وجعنا الذي يزداد باتفاق دولة شقيقة مع عدونا الغاصب (إسرائيل)، لا علاج له سوى بإبطاله".

ودعا حكام الإمارات إلى العودة لـ"حكمة ووطنية" الشيخ المؤسس زايد آل نهيان (1918-2004).

وأشار إلى أن الشيخ زايد برهن خلال حكمه، ومعه الشعب الإماراتي، على عروبة فلسطين وإسلامية القدس.

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وقال القواسمي: "عمِل (الشيخ زايد) على تعرية إسرائيل وجرَّمها على ما اقترفته من مذابح بحق شعبنا، واستنكر تمرير صفقات التطبيع بذريعة إحلال السلام وإيقاف الخطة الإسرائيلية لضم أراضي الضفة".

وقال أيضا: "لن تتحول بوابة القدس إلى تل أبيب عبر ممر أبوظبي".

ووفق النظام السياسي، يوجد في الإمارات 7 حكام، أبرزهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم إمارة أبوظبي (العاصمة)، ويشغل منصب ولي عهده، محمد بن زايد.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.