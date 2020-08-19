إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365



أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، وآخرون بحالات اختناق، الأربعاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية.



وقال شهود عيان للأناضول، أن عددا من الفلسطينيين كانوا متجهين للمشاركة في مهرجان خطابي في ترمسعيا ضد خطة ضم إسرائيلي أراض فلسطينية، وكذلك إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي مع إسرائيل".



وأضاف الشهود، أن "قوات من الجيش الإسرائيلي اعترضت هؤلاء الفلسطينيين وحاولت منعهم من الوصول إلى المهرجان".



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وأردفوا أن ذلك "أسفر عن اندلاع مواجهات بين الجانبين أدت إلى إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وجرت معالجتهم ميدانيا".



وأقيم المهرجان الرافض لخطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية، واتفاق التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة، وبحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.



ويأتي إعلان اتفاق التطبيع تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون، والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين الإمارات وإسرائيل.



وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس"، و"فتح"، و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

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