ضبط 51 ألف عبوة منتجات طبية مخالفة داخل منشآتين بالرياض (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، ضبط 51900 عبوة منتجات طبية مخالفة تعود لمنشأتين مخالفتين في الرياض. وأوضحت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنها رصدت منشأتين غير مرخصتين تقومان بتخزين منتجات طبية مخالفة لاشتراطات الهيئة، حيث تم ضبط 51900 عبوة لعدد من المنتجات. Advertisements وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى أنه تم استدعاء أصحاب المنشأتين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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