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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. أمطار رعدية غزيرة وزخات برد على 9 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات الطائف.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، مكة المكرمة، وجازان، تشمل الأجزاء الساحلية.
كما توقعت الأرصاد، أن تسجل المدينة المنورة والأحساء 44 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة غدا، بينما تسجل أبها وطريف 19 درجة مئوية كأقل درجة حرارة غدا.
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