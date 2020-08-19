انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 72 سنتا ليبلغ 45.69 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 72 سنتا ليبلغ 45.69 في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 44.97 دولار في تداولات أمس الأول الاثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 72 سنتا ليبلغ 45.69 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.