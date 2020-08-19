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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عوامل تؤدي إلى زيادة إصابات كورونا.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
ينتشر فيروس كورونا بسرعة رهيبة حيث تمكن من إصابة الملايين حول العالم في أشهر معدودة وسط تساؤل حول سبب انتشاره السريع مقارنة بالإنفلونزا العادية التي يصاب بها الناس بين الفينة والأخرى.
وتنتقل العدوى التي ظهرت في الصين، أواخر العام الماضي بسرعة فائقة جداً، كما أنها غالباً ما تعلق على الأسطح، وتبقى ساعات طويلة في الأماكن المغلقة التي لا تخضع لتهوية كافية.
وتبعاً لذلك، فإن شخصاً واحداً مصاباً بكورونا قد ينقل العدوى إلى عشرات الأشخاص، أو ربما المئات، لاسيما في التجمعات البشرية الكبيرة.
وحدد أطباء 5 عوامل تؤدي إلى زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتتمثل بـ:
1. التهاون في الالتزام بالإجراءات الوقائية
2. الزيارات المنزلية
3. إقامة الأعراس والعزاء
4. عدم الالتزام بالتباعد الجسدي في الأماكن العامة
5. تغافل أو تساهل موظفين أثناء العمل بلبس الكمامات والتباعد الجسدي
ودعا الأطباء إلى:
1.التزام الجميع بتطبيق التعليمات والإرشادات الصحية والوقائية
2.الحفاظ على ما تم الوصول إليه من نجاحات في محاصرة الجائحة
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