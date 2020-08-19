موجة من الضحك بعد كلمة ألقاها عضو الكنيست الإسرائيلي باللهجة المصرية... فيديو

وأفادت صحيفة "غلوبس" العبرية، مساء أمس الثلاثاء، بأن إحدى جلسات الكنيست الإسرائيلي شهدت موجة من الضحك، بعد كلمة ألقاها عضو الكنيست باللهجة المصرية، تعليقا منه على قرار اتفاق الإمارات للتطبيع مع إسرائيل.

وأكد العضو الإسرائيلي، إيلي أفيدار، أن بلاده تمر بأزمة سياسية كبيرة، ورغم المظاهرات المنددة بسياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لكن الاتفاق التاريخي لإسرائيل مع الإمارات، لقي ترحيبا من الجميع.

واعتبر أفيدار أن الاتفاق التاريخي للسلام بين بلاده والإمارات يقوي الجبهة ضد إيران، في وقت نوهت الصحيفة إلى أن أعضاء الكنيست العرب من القائمة المشتركة قد عارضوا تلك الاتفاقية، ما حدا بهم إلى الرد عليهم باللهجة المصرية، أيضا، ما أثار موجة ضحك كبيرة داخل الكنيست.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ما قام به إيلي أفيدار هي مسرحية نادرة، خاصة وأنه أدارها باقتدار، بعدما تحدث بلغة عربية فصحى بلهجة مصرية، باعثا في نهايتها برسالة تهنئة وتقدير إلى شعب الإمارات وقيادتها، داعيا الله أن يبارك هذا الاتفاق لما فيه خير شعوب الشرق الأوسط.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجة كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".