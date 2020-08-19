رئيس أركان الجيش اليمني: الشعب على موعد مع نصر مبين على "أنصار الله"

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف الفريق بن عزيز، خلال لقائه مدير دائرة التوجيه المعنوي في الجيش اليمني، حسب موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر": "القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ومعهم القبائل المساندة للجيش ماضية وعازمة على تحرير كامل تراب الوطن من ميليشيا الموت والهلاك الإمامية (في إشارة إلى جماعة الحوثيين)".

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وذكر أن جماعة الحوثيين "أصبحت اليوم تعيش لحظاتها الأخيرة، نتيجة الضربات القاسية والأليمة التي تلقتها وتكبدتها خلال الفترة الماضية".

وأكد "التماسك القوي للجيش الوطني خلف القيادة السياسية والعسكرية بقيادة المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية"، واصفاً الجيش بـ "صمام أمان الوطن".

وثمّن رئيس هيئة أركان الجيش اليمني، "الدعم والإسناد المستمر الذي تقدمه قيادة التحالف العربي للجيش الوطني والشعب اليمني وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية"، مؤكداً أن "ليس لها هدف سوى أمن واستقرار الوطن".