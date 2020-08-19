توجيه سريع من نائب جازان ضد "المغرد المسيء"

وجه المسؤول السعودي، باتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة ضد المغرد المسيء لمنطقة جازان، وذلك عقب نشر تغريدة مسيئة تمس أهالي المنطقة، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.
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وأشارت منطقة جازان إلى أن "أي تعدٍ أو تجاوز يمس النظام العام أو التطاول على أبناء المنطقة وبشكل يثير الفتنة ويؤثر في ترابط المجتمع سيتم التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية والنظامية".
وذكرت الإمارة في بيان لها أنها "تثمن دور الجهات المعنية ممثلة في وزارة الداخلية والنيابة العامة من خلال تطبيق الإجراءات الحازمة ضد أية تجاوزات أو إساءة، وتؤكد تحذيرها لكل من يحاول المساس أو التعرض لأهالي المنطقة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإلكتروني، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل متجاوز بهذا الشأن".
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