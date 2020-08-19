العراق.. "الدفاع" تنفي عودة "البيشمركة" إلى كركوك

بغداد/ الخليج 365

نفت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، عودة قوات إقليم الشمال (البيشمركة) إلى محافظة كركوك شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لقيادة العمليات المشتركة التابعة للوزارة، نشرتها الوكالة الرسمية في العراق، تعليقا على أنباء لوسائل إعلام محلية حول تواجد لتلك القوات في كركوك.

وقال المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي: "لا عودة لقوات البيشمركة إلى كركوك".

وأكد أن "قيادة العمليات المشتركة هي التي تمارس السيطرة والقيادة من خلال المقر المتقدم في المحافظة".

لكنه لم ينفِ وجود تنسيق "عال" بين القوات الاتحادية والبيشمركة حول الواقع في كركوك.

وأشار الخفاجي إلى أن "العمليات المشتركة لديها أفق استراتيجية في التعامل الأمني في المحافظة".

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وفي وقت سابق اليوم، رفض عراقيون من عرب وتركمان في بيان مشترك، ما قالوا إنه تواجد لقوات (البيشمركة) ضمن الحدود الإدارية لكركوك.

واتفقت بغداد وأربيل، الشهر الماضي، على تشكيل 4 مراكز أمنية للتنسيق المشترك في ديالى وصلاح الدين ونينوى وكركوك، مهمتها تحليل المعلومات الأمنية والاستخبارية الخاصة بتحركات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي.

ولغاية الآن، لم يعلن بشكل رسمي بدء عمل تلك المراكز.

وفي نهاية 2017، فرضت القوات العراقية سيطرتها بصورة كاملة على جميع المناطق المتنازع عليها مع إقليم الشمال في المحافظات الأربع، عقب العمليات العسكرية ضد "داعش".

وأعلنت بغداد، أواخر ذلك العام، الانتصار على "داعش" باستعادة كل الأراضي التي كان يسيطر عليها، منذ صيف 2014، وتبلغ نحو ثلث مساحة العراق.

لكن التنظيم أعاد نشاطه، مؤخرا، في المحافظات الشمالية والشرقية والغربية من العراق، مستغلا جائحة "كورونا"، بحسب قادة في الجيش. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.