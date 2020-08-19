مقدسيون: اتفاق التطبيع الإماراتي "انقلاب" على المواثيق العربية

قال فلسطينيون في القدس، الأربعاء، إن اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، يعد "انقلابا" على المواثيق العربية والإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمتها محافظة القدس وفعالياتها الرسمية والوطنية والشعبية، بمشاركة عشرات الفلسطينيين، أمام مقر المحافظة بضاحية البريد.
وشارك في الاحتجاج رجال دين مسلمين ومسيحين وممثلون عن الفعاليات والمؤسسات والهيئات والبلديات والمجالس المحلية ووجهاء وعشائر القدس الشريف، بحسب بيان اطلعت عليه الخليج 365.
وذكر البيان أن "الاتفاق يمثل انقلابا على ميثاقي جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وقرارات القمم العربية والإسلامية الداعمة للحق الفلسطيني".
وأعرب المشاركون في التظاهرة، عن رفضهم "المطلق" للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، مؤكدين التفافهم حول موقف القيادة الفلسطينية.
وأكد البيان أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، ولا أحد غيرها مخول للتحدث أو التفاوض باسمه".
وثمن رفض دول وأحزاب ومفكرين وأدباء لاتفاقية التطبيع.
وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات واصفا إياه بـ "التاريخي".
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، تتويجاً لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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