الخبراء الأتراك يواصلون إزالة ألغام حفتر في ليبيا

أنقرة/الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، مواصلة خبرائها أعمال إزالة ألغام وعبوات ناسفة زرعتها مليشيا الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن "عمليات تدمير الألغام والعبوات الناسفة المزروعة من قبل مليشيا حفتر متواصلة".



وأضافت أن الخبراء التابعين للقوات المسلحة التركية يعملون في ليبيا بتفان محققين نجاحا في إزالة الألغام والعبوات الناسفة التي تشكل خطرًا كبيرًا على المدنيين.



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وفي 13 حزيران/يونيو الماضي أعلنت وزارة الدفاع التركية إطلاق قواتها أعمال إزالة ألغام وعبوات ناسفة زرعتها المليشيا في ليبيا.



وأشارت إلى أن القوات المسلحة التركية تقدم دعما تدريبيا واستشاريا للجيش الليبي في المنطقة، بناء على دعوة الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وفي 22 مايو/ أيار الماضي، أعلن الجيش الليبي أن مليشيا حفتر زرعت ألغاما قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشروع، وعين زارة جنوبي طرابلس.

وشنت مليشيا حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/ نيسان 2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها تحرير كامل الحدود الادارية للعاصمة، ومدينتي ترهونة وبني وليد، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.