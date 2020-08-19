بـ3 أجهزة للتنفس.. تركيا تواصل دعمها لليبيا في مواجهة كورونا

وليد عبد الله/ الخليج 365

قالت السفارة التركية في طرابلس، الأربعاء، إن أنقرة قدمت لوزارة الصحة الليبية 3 أجهزة للتنفس الصناعي خاصة بالعناية الفائقة لدعم جهودها في مجابهة فيروس كورونا.

وأضافت السفارة، في بيان، أن "أجهزة التنفس المقدمة تمت صناعتها في تركيا، وقدمها السفير التركي لدى ليبيا، سرحت أكسن، إلى مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة".

وأصاب الفيروس، حتى الأربعاء، 9 آلاف و68 شخصا في ليبيا، بينهم 164 وفاة، و1003 حالات تعافٍ، بحسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض (حكومي).

ولفتت السفارة إلى أن "تركيا سبق وأن قدمت دفعتين من المستلزمات الصحية لليبيا، لدعمها في مجابهة فيروس كورونا، في 11 أبريل (نيسان) و14 مايو (أيار) 2020".

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وتابعت: كما قدمت تركيا "1000 طرد من مستلزمات التعقيم و1000 من المواد الغذائية، عبر الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) في 2 يونيو (حزيران) الماضي، ليتم توزيعها على النازحين، بسبب الاعتداءات التي استهدفت طرابلس، وكذلك على المحتاجين".

وبدعم من دول عربية وغربية، شنت مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

لكن الجيش الليبي تمكن، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، من طرد هذه المليشيا من مناطق كانت قد سيطرت عليها في العاصمة.

وخلفت هجمات مليشيا حفتر قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

وبناء على اتفاقات رسمية بين البلدين، تقدم أنقرة دعما لطرابلس في مجالات عديدة، بينها الأمني والعسكري.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.