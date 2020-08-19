عقوبات أمريكية ضد شركتين في الإمارات

جعفر قاسم / الخليج 365



أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، فرض عقوبات على شركتين مقرهما الإمارات، بتهمة تقديم الدعم لشركة طيران إيرانية.



وقالت الوزارة، في البيان، إنها أدرجت شركتي "بارثيا كارجو" لخدمات الشحن، و"دلتا بارتس ساب إف زد سي"، لقيامهما بتوفير قطع الغيار وتقديم خدمات لوجستية لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير"، المدرجة على لائحة العقوبات الأمريكية.



وأضاف البيان أن القائمة الجديدة للكيانات والأشخاص التي تم إدراجها على لائحة العقوبات، شملت أيضا أمين مهدوي، وهو مواطن إيراني مقيم في الإمارات، استحوذ على شركة "بارثيا كارجو".



وفاجأ القرار الأمريكي فرض عقوبات على شركتين من الإمارات، المراقبين، والذي جاء بعد أقل من أسبوع على احتفاء البيت الأبيض بإعلان اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل، والذي انتقدته طهران ولقي معارضة شديدة من الفلسطينيين وإدانة رسمية وشعبية في معظم الدول العربية والإسلامية.



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وجاءت القائمة الجديدة، في إطار مساعي واشنطن لتجديد العقوبات ضد إيران، على خلفية برنامجها النووي.



وفشلت الولايات المتحدة، السبت، في تمرير قرار بمجلس الأمن ينص على تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران، المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تصريحات نشرت اليوم، إنه من المتوقع أن تطبق الولايات المتحدة آلية تتيح العودة لفرض جميع عقوباتها على إيران قريبا، بعد أن رفض مجلس الأمن محاولة واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران.



ولإعادة فرض العقوبات، يتعين على واشنطن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، حول عدم امتثال إيران للاتفاق النووي.



وفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة من طرف واحد من الاتفاق النووي مع ايران، وسط معارضة باقي أطراف الاتفاق.

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